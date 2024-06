La Joy Volley Gioia del Colle giocherà in Serie A3

La Joy Volley Gioia del Colle ha ottenuto l’accesso al campionato nazionale di pallavolo maschile Serie A3 Credem Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A ha approvato la compravendita del titolo sportivo di Serie A3 tra la SSD Pallavolo Franco Tigano SRL, che parteciperà alla prossima Serie A2, e la società del presidente Gianni D’Elia.

Entro le 12:00 del 24 giugno, la Joy Volley dovrà completare l’iter di iscrizione presentando tutta la documentazione richiesta.

«Questo passo è l’ennesima dimostrazione delle ambizioni della nostra società, che con sacrificio, impegno e passione vuole riportare la pallavolo di alto livello a Gioia del Colle», ha dichiarato il presidente Gianni D’Elia. «Stiamo lavorando incessantemente per costruire solide basi per una stagione importante, che spero possa regalare tante soddisfazioni al nostro meraviglioso pubblico e aggiungere un nuovo capitolo alla gloriosa storia pallavolistica della città. Dallo staff tecnico alla squadra, passando per l’equipe medico-sanitaria, l’area comunicazione e il gruppo dirigenziale, ci sono molte novità che sveleremo in vista del prossimo campionato. Vogliamo creare una struttura stabile e forte, con il prezioso sostegno degli sponsor, dei nostri incredibili tifosi e delle istituzioni che amano questo sport», ha proseguito.

D’Elia ha espresso la sua emozione per questo importante traguardo e ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato con lui durante gli anni della sua presidenza, dai dirigenti ai professionisti, dagli allenatori agli atleti della Serie B, Serie C e dei campionati giovanili, nonché sponsor, istituzioni e tifosi. «Per la pallavolo gioiese è l’inizio di una nuova era. Nei prossimi giorni presenteremo i protagonisti della stagione 2024/25, che sarà senza dubbio all’altezza della tradizione pallavolistica di questa piazza», ha concluso.

La Joy Volley Gioia del Colle è pronta a iniziare una nuova avventura in Serie A3.

