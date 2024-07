Volley A3/M, a Vaškelis il premio ‘Andrej Kuznetsov’ come miglior realizzatore

È ufficiale: Edvinas Vaškelis ha conquistato il prestigioso premio “Andrej Kuznetsov” della Lega Pallavolo Serie A come miglior realizzatore della serie A3 Credem Banca 2023/2024.

La scorsa stagione, il nuovo opposto della Joy Volley Gioia del Colle ha chiuso la stagione regolare al primo posto nella classifica di rendimento individuale per punti totalizzati, segnando 560 punti in 24 partite con la maglia della Rinascita Volley Lagonegro.

La cerimonia di consegna del riconoscimento, intitolato al compianto campione Andrej Kuznetsov, si terrà probabilmente al PalaCapurso durante la prima gara casalinga della squadra di coach Sandro Passaro.

“Sono davvero felice di ricevere questo premio”, ha dichiarato Edvinas Vaškelis. “Il raggiungimento di questo importante traguardo è il frutto di tanti sacrifici e del lavoro quotidiano svolto in palestra. È un premio che giunge a coronamento della grande stagione disputata a Lagonegro, dove ho vissuto una bellissima esperienza professionale. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Carlomagno, la dirigenza, lo staff tecnico, i compagni di squadra e tutti i tifosi. Adesso è tempo di pensare alla nuova avventura a Gioia del Colle. Il mio auspicio è quello di ripetermi, giocando bene e mantenendo alto il mio rendimento in attacco”.

