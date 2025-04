Volley, regionali U19 e U18: Materdomini e Cutrofiano campioni di Puglia

Weekend da incorniciare per la pallavolo giovanile pugliese, con le Final Four regionali che hanno incoronato le nuove regine e i nuovi re della stagione Under 19 maschile e Under 18 femminile. A festeggiare il titolo sono la Materdomini Castellana Grotte, tra gli U19M, e Cuore di Mamma Cutrofiano, tra le U18F. Entrambe accedono ora alle Finali Nazionali di categoria.

U19M: Castellana ribalta Grottaglie e vola a Termoli

Al termine di una finale combattutissima, la Materdomini Castellana ha superato i padroni di casa del Volleyclub Grottaglie con una clamorosa rimonta. Sotto 2-0, i ragazzi di coach Domenico Farella hanno reagito con carattere, imponendosi al tie-break (3-2) e conquistando il titolo regionale U19. Per loro ora si aprono le porte delle BigMat Finali Nazionali in programma a Termoli dal 13 al 18 maggio. MVP del torneo il palleggiatore Michele Didonato.

Nel percorso verso il titolo, Castellana aveva superato in semifinale la Prontass Unipol Lecce per 3-1, mentre Grottaglie aveva battuto nettamente l’Amatori Volley Bari (3-0). Applausi per entrambe le finaliste, protagoniste di un match spettacolare, come sottolineato dalla consigliera regionale FIPAV Monia Magistro.

U18F: dominio Cutrofiano, Acquaviva seconda forza regionale

A Pulsano, invece, è stata la Cuore di Mamma Cutrofiano a dominare la Final Four U18 femminile. Le ragazze di coach Claudio Feyles hanno battuto con autorità prima l’Amatori Volley Pulsano (3-0) in semifinale, poi la Volleyup & Eulogic Acquaviva con un altro secco 3-0 in finale, guadagnando l’accesso alla Finale Nazionale di Costa degli Dei, in Calabria.

Protagonista assoluta Giulia Ruggieri, premiata come miglior giocatrice del torneo. Grande soddisfazione anche per la Volleyup Acquaviva, che ha raggiunto la finale superando in semifinale Nextgen Melendugno Calimera (3-1).

Taranto capitale della pallavolo giovanile

Le Final Four sono state organizzate dal Comitato Regionale FIPAV Puglia in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV Taranto, che si prepara ora ad accogliere altri grandi eventi: sabato 20 aprile la Coppa Puglia di Serie D, mentre il 1° maggio, tra Francavilla Fontana e Oria, il Trofeo delle Province, dedicato a Francesco Birtolo. Un calendario fitto che conferma la centralità del territorio tarantino nel panorama pallavolistico regionale.

