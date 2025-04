Corato, incidente sul lavoro: muore operaio 55enne

CORATO – Un operaio di 55 anni è morto mentre era a lavoro in una delle ville di viale dei Papaveri, a Corato, in provincia di Bari. Secondo quanto si apprende il 55enne, che lavorava per una azienda di tendaggi, sarebbe scivolato nel corso di un sopralluogo facendo un volo di oltre tre metri: l’operaio è morto sul colpo. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso. Indagini sono in corso da parte della polizia.

