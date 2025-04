Martina Franca, lite violenta tra fidanzati: lui arrestato, lei denunciata

MARTINA FRANCA – È finita con un arresto e una denuncia la violenta lite scoppiata nel centro storico di Martina Franca, dove un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato e arrestato dalla Polizia per lesioni personali aggravate, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato locale sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione di un’aggressione in corso ai danni di una giovane donna, rifugiatasi in un’abitazione a piano terra per sfuggire all’ira del fidanzato. Al loro arrivo, la scena è apparsa drammatica: la vittima, con il volto insanguinato, e l’uomo che continuava a comportarsi in modo violento, incurante della presenza degli agenti.

Il 35enne ha opposto resistenza al tentativo di arresto, ingaggiando una colluttazione con i due poliziotti intervenuti. Solo dopo alcuni minuti è stato possibile riportarlo alla calma e procedere con il fermo. L’uomo è stato successivamente posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La giovane è stata trasportata al pronto soccorso per le cure. In sede di denuncia ha riferito di altre aggressioni subite in passato, mai denunciate. Tuttavia, dalle indagini è emerso che anche la donna avrebbe in precedenza provocato lesioni al compagno, motivo per cui è stata deferita per lesioni personali aggravate.

L’intera vicenda è ora al vaglio della magistratura. La Polizia sottolinea ancora una volta l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di violenza domestica.

