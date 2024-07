Volley B/F, PPV Fasano presenta le sue palleggiatrici

Primo passo importante già messo a segno dalla società del presidente Renzo Abete che, dopo settimane di intensi contatti magistralmente condotti dal direttore sportivo Micaela Cofano, presenta le sue palleggiatrici: la riconfermata Sofia Negro e la neoarrivata Francesca Di Coste.

Riconferma gradita quella della salentina Sofia Negro, 24 anni, alta 184 cm, alla sua terza stagione a Fasano. Con la maglia della Pantaleo Podio Volley ha già ottenuto risultati rilevanti, tra cui la vittoria record del campionato di serie B2 nella stagione 2022/23 e un’aspra lotta per la promozione in serie A2, persa per un soffio nei playoff della scorsa stagione.

Negro, talento della pallavolo pugliese, ha conquistato la fiducia di coach Totero crescendo esponenzialmente sia dal punto di vista tecnico che tattico, guadagnandosi così la riconferma. “Sono molto contenta di giocare per il terzo anno consecutivo nella Pantaleo Podio Volley Fasano – afferma Negro -. Due anni fa ho deciso di seguire un progetto ambizioso e questa fiducia è stata ripagata appieno da un ambiente societario solido e familiare. Le due stagioni appena trascorse hanno evidenziato risultati positivi. Fasano per me è diventata una famiglia. Non vedo l’ora di tornare in palestra per conoscere le mie nuove compagne e creare un gruppo coeso e pronto per raggiungere l’obiettivo ambizioso della società”.

Ad affiancare Sofia Negro ci sarà il nuovo acquisto Francesca Di Coste, 18 anni, alta 180 cm. La giovane palleggiatrice di Brindisi proviene dal Fusion Team Volley Venezia, dove ha giocato nella scorsa stagione in serie B2, contribuendo alla salvezza della squadra.

La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Cutrofiano, con successi nei vari campionati giovanili e alcune convocazioni in serie A2. Nel 2021, trasferitasi a Venezia, ha avuto un ruolo di protagonista in serie B2 e ha partecipato alle finali nazionali Under16. Ora torna in Puglia per unirsi alla Pantaleo Podio Volley Fasano sotto la guida di Paolo Totero.

“Sono molto contenta di essere entrata a far parte di questo progetto così importante – afferma Di Coste – soprattutto di tornare dopo 4 anni a giocare nella mia terra. Sarà un anno di crescita, nel quale darò tutta me stessa per apprendere il più possibile. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie compagne, lo staff, la dirigenza e di iniziare a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Con questi nuovi innesti, la Pantaleo Podio Volley Fasano si prepara ad affrontare una stagione ambiziosa, puntando a risultati sempre più alti.

