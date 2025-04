Triggiano, il caos Comunali nel centrodestra finisce a carte bollate

Finisce a carte bollate il terremoto politico aperto a Triggiano, dalla candidatura di Sandro Cataldo nella civica dell’0rmai ex candidato a sindaco, Onofrio D’Alesio. Il centrodestra ha ritirato l’appoggio al candidato, determinandone il passo indietro, a pochi giorni dalla presentazione delle liste: dieci giorni di tempo, per concretizzare un’alternativa e un alfiere al quale affidare le chiavi della coalizione. Intanto, è il coordinatore degli azzurri, Mauro D’Attis, a tornare sulla vicenda, ribadendo di non essere mai stato informato della volontà di schierare l’ex leader di Sud al Centro.

“Apprendo che Onofrio D’Alesio mi definisce come un bugiardo, ma io non ho mai parlato con lui anche solo di una vaga ipotesi di candidatura di Cataldo. Non solo: avevo chiesto a D’Alesio dei loro rapporti e mi aveva assicurato di aver avuto solo una collaborazione professionale anni prima senza alcun seguito. Ho appreso solo dalla stampa della candidatura di Cataldo perché, esattamente come il nostro segretario provinciale Giuseppe Gallo, ne ero all’oscuro. Con gli altri segretari regionali, quindi, ho provveduto a ritirare ogni forma di sostegno. Ho appreso dalla stampa, inoltre, che il segretario cittadino di Forza Italia a Triggiano Pontrelli potrebbe esserne stato a conoscenza. Nelle prossime ore mi sincererò di appurare se il segretario cittadino abbia veramente condiviso la scelta di Cataldo candidato oppure no. Se dovesse averla condivisa, provvederò immediatamente a commissariare il partito di Triggiano e, quindi, a destituire Pontrelli dal suo incarico”, fa sapere il coordinatore.

“Infine – anticipa – presenterò un esposto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia contro Onofrio D’Alesio che, oltre a calunniarmi e offendermi, ha minacciato di vendicarsi alle elezioni regionali con l’utilizzo della penna e delle sue domande in qualità di giornalista. Probabilmente, non mi limiterò a questo, ma rifletterò su una denuncia anche in Procura vista la gravità delle sue affermazioni”.

