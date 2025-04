Regione, doppia preferenza genere: ancora caos tra gli schieramenti

Bari – Non si placano le polemiche sulla doppia preferenza di genere in Regione: passa la legge in Consiglio ma senza i vincoli duri approvati in commissione ed è ancora caos. L’assessore Fabiano Amati chiama la segretaria dem, Elly Schlein, il Pd pronto a rimettere mano al provvedimento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author