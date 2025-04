Andria, stop alla trasformazione del gurgo in vasca: è ufficiale

Il gurgo di Andria è salvo. La dolina carsica non sarà più trasformata in una vasca di laminazione. La notizia è arrivata durante il sopralluogo sul posto promosso dalla consigliera regionale Grazia di Bari a cui ha partecipato anche l’assessore regionale all’ambiente Serena Triggiani, oltre a diversi esponenti dell’amministrazione comunale e tecnici tra cui progettisti e geologi. Ora sarà individuato un altro luogo per la realizzazione della vasca di contenimento delle acque. Si chiude così ogni ipotesi di trasformazione del sito dopo le tante proteste registrate negli ultimi mesi.

