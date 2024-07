Volley B/M, Club Grottaglie conferma il ‘pilastro’ Antonazzo

Il Volley Club Grottaglie conferma Davide Antonazzo, autentica colonna dello spogliatoio e pedina fondamentale della squadra.

Il centrale, originario della Città delle Ceramiche, si appresta a iniziare la quarta stagione della sua seconda esperienza grottagliese. Cresciuto nel settore giovanile granata e con esperienze a San Giustino e Roma, Davide è rientrato a Grottaglie nel 2021, ottenendo una promozione in Serie B e due accessi consecutivi ai playoff per la Serie A.

Antonazzo è riconosciuto come uno dei giocatori più importanti del campionato nel suo ruolo, grazie al bagaglio tecnico e alle doti umane, considerate fondamentali per gruppo e società, che lo ritiene un elemento imprescindibile del progetto.

Davide ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione: “Contento di essere ancora qui, per l’ennesima volta, al fianco della mia città. Determinato e pronto per questa nuova stagione, puntiamo a migliorare e a raggiungere gli obiettivi prefissati, cercando di ottenere quella ciliegina sulla torta che ci è mancata la stagione passata. Saremo affamati di vittorie, vi faremo divertire”.

Giuseppe Quaranta, patron del Volley Club Grottaglie, ha commentato così la conferma di Antonazzo: “Per noi non esiste una squadra competitiva senza Davide. La sua presenza nel roster è fondamentale. Non solo ci permette di avere un centrale fortissimo, ma trasmette ai compagni maturità, appartenenza e senso del lavoro, valori fondamentali per la crescita del gruppo”.

Con la conferma di Antonazzo e Fiore, Grottaglie rilancia le sue ambizioni in attesa delle ultime conferme e dell’arrivo di qualche volto nuovo. Venerdì sarà presentato il primo nuovo acquisto per la stagione 24-25.

