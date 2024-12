Virtus Francavilla, Rogazzo valuta la rosa e di riflesso il mercato

Primi giorni di allenamento in casa Virtus Francavilla per Antonio Rogazzo. Il successore di Ginestra oltre a studiare nei minimi dettagli le caratteristiche di ogni componente della rosa, valutando anche la strada da intraprendere a livello di modulo che accompagnerà i biancazzurri – a detta del tecnico – dall’inizio alla fine, sta inoltrando le proprie considerazioni di mercato al direttore sportivo. C’è, evidentemente, una rosa da potenziare e allo stesso tempo sfoltire.

Lo stesso Montervino, nella conferenza di pochi giorni fa, ha annunciato di aver comunicato ad alcuni elementi della rosa la loro cedibilità. Tra questi, alla luce anche del povero minutaggio raccolto nelle ultime settimane, ci sarebbero il difensore Errico, il terzino Lambiase e il centrocampista Mbaye, al momento in Africa (grazie a un permesso della società), poco impiegati da Ginestra. Non cambierà maglia, invece, Ceesay per motivi regolamentari: superato il limite di tesseramenti stagionali.

Certo è che con il cambio di guida tecnica tutto torna in discussione e molto dipenderà anche dal modulo: se 4-3-3 sarà, necessario bisogno di almeno un altro esterno e poi con tre punte centrali come Sosa, De Angelis e Arrighini uno rischia di essere di troppo; a centrocampo, oltre all’intoccabile Bolognese, potrebbe rivedersi con maggiore frequenza anche Marconato, oltre a De Luca, portando gli altri a cambiare aria. I prossimi giorni saranno comunque quelli utili a definire ulteriormente scelte e gerarchie di campo. Rogazzo è entrato in azione, la Virtus Francavilla è pronta a cambiare pelle.

