Matera, la nota della Curva Sud per Francavilla in Sinni: “O tutti, o nessuno”

Un messaggio chiaro quello dei tifosi biancoazzurri alla vigilia dell’importante trasferta di Francavilla in Sinni che inaugurerà il 2025 e il girone di ritorno del Matera.

“O tutti, o nessuno”, recita la nota della Curva Sud Matera diffusa nella mattinata di oggi in segno di protesta ai soli 100 biglietti messi a disposizione dalla società del Fc Francavilla per la sfida di domenica 5 gennaio alle ore 14:30 al Fittipaldi.

I supporters biancoazzurri, come accaduto per le trasferte in terra campana, eccetto quella di Nocera Inferiore, si vedono ancora una volta penalizzati da settori ospiti inagibili, o in questo caso con un numero davvero troppo minimo di posti.

LA NOTA DELLA CURVA SUD MATERA

