Virtus Francavilla, in arrivo un altro doppio colpo: Sosa e Ceesay

La Virtus Francavilla aggiunge ulteriori tessere al proprio puzzle. Definite, infatti, le trattative per Franco Sosa e Winston Ceesay. Il primo, argentino classe ’95, è reduce dalla sua prima stagione tra i professionisti con le maglie di Cerignola e Monopoli e alla Nuovarredo Arena ha lasciato il segno da avversario nella finale d’andata dei playout con il gol del momentaneo vantaggio, seguito dall’1-1 targato Monteagudo. Ex Fasano e Altamura, tra le altre, è già stato a un passo dal Francavilla nelle scorse finestre di trattative con Antonazzo nel ruolo di uomo-mercato biancazzurro. È un veterano del girone H di Serie D, il campionato in cui ha raccolto il maggior numero di presenze (70, con 18 gol e 12 assist).

Ceesay, invece, è reduce da un biennio a Brindisi in cui ha prima conquistato la promozione tra i professionisti, senza poi riuscire a difenderla nell’ultima annata. Mediano di quantità e con buone doti d’inserimento, ha detto sì alla Virtus già da tempo. Nelle prossime ore è atteso agli ordini di Ginestra per rinforzare una linea mediana che vanta in organico già calciatori di esperienza come Mbaye e Bonavolontà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author