Malcore saluta: “Settantacinque volte grazie Cerignola!”. Ma quegli hashtag…

Giancarlo Malcore è un nuovo giocatore del Casarano, il classe ’93 si legherà ai rossazzurri chiudendo così la sua parentesi di quattro anni a Cerignola. La notizia circola da giorni ed il suo possibile addio era stato anticipato già da maggio, il momento è arrivato e l’attaccante ha voluto salutare la sua ormai ex squadra con un post su Instagram: “Settantacinque volte grazie Cerignola!“. Quattro parole, brevi ma significative come i suoi 75 gol in gialloblù tra Serie D e Serie C, siglati dal 2020 al 2024. Ad attirare l’attenzione, però, anche alcuni hashtag in coda al post creato da Malcore sul suo account personale che messi insieme recitano: “Giusto per non dimenticare perchè vi piace parlare sempre, il resto sono solo chiacchiere. Ai quattro stup*** che criticavano sempre, voglio proprio vedere quest’anno“.

Sono hashtag che non lasciano spazio all’interpretazione, si tratta, evidentemente, di un addio con polemica per l’ex bomber ofantino, oggetto di critiche da una parte della tifoseria specialmente nell’ultima parte di stagione.

Arrivato a Cerignola in punta di piedi, a stagione 20/21 già cominciata, per rilanciarsi dopo anni bui, Malcore ha trascinato l’Audace verso e tra i professionisti, tra alti e bassi scrivendo la storia del club come uno degli attaccanti più prolifici di sempre. Ora però, ci sarà da scrivere un’altra storia, il Casarano punta su di lui, come fecero in Capitanata, per tornare presto in Serie C.

