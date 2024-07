Lasagna e fase offensiva ok, difesa da registrare: Bari batte 4-3 Frosinone

Lasagna e la fase offensiva ci sono, quella difensiva è ancora da rodare. Il Bari chiude con una vittoria 3-4 contro il Frosinone il quarto test stagionale, il primo con una squadra di pari categoria. Si vedono l’intensità e la pressione ordinate da Longo ai suoi ma anche i difetti difensivi di una squadra che deve fare almeno due innesti in retroguardia.

Longo cambia quasi subito sistema di gioco. Il suo 3-4-2-1 iniziale, con Lulic al posto di Benali e Lasagna per Scheidler in attacco diventa 4-2-3-1 dopo i primi due gol dei padroni di casa che tra il 7’ e il 14’ piazza un uno due con Cuni e Kvernadze. Male Lulic in occasione del primo gol con Ghedemis bravo a rubare palla e a servire Cuni in area di rigore, errore di reparto nel secondo con Kvernadze che va via a sinistra, sorprende Favasuli e Pucino e batte in diagonale Pissardo.

Lasagna lascia intendere che in B può fare la differenza: al 2’ solo Cerofolini gli nega il gol, al 23’ non può nulla sulla conclusione a tu per tu dell’ex Verona, mandato in porta da Lulic che riscatta parzialmente l’errore sul primo gol e al 34’ pareggia di testa su angolo di Sibilli.

Longo ne cambia sette a inizio ripresa e torna al 3-4-2-1 con gli inserimenti di Matino, Zuzek, Ricci, Oliveri, Maita, Manzari e Bellomo.

L’errore individuale punisce il Bari all’ottavo della rirpesa: Vicari colpisce Cuni che ancora una volta beffa Pissardo da pochi passi. Due minuti più tardi il Bari ritrova il pari con Zuzek, bravo ad impattare di testa su assist di Manzari. Manzari stesso che porta in vantaggio il Bari due minuti dopo con un sinistro al volo a raccogliere un rimpallo su tiro di Bellomo.

Negli ultimi 25’ spazio anche ad Astrologo, Faggi e Morachioli per Maiello, Chukwu, che era subentrato a Lasagna e Vicari. Finisce così il ritiro, con la squadra che tornerà ad allenarsi sabato al San Nicola e i tifosi che sperano che vada avanti la questione con l’emiro del Kuwait, che secondo quanto riportano i siti arabi, avrebbe incontrato il presidente Luigi De Laurentiis.

Frosinone-Bari 3-4 (2-2 pt)

Marcatori: 7’pt e 8’st Cuni (F), 15’pt Kvernadze (F), 23’pt e 35’pt Lasagna (B), 10’st Zuzek (B), 13’st Manzari (B)

Frosinone pt (4-3-1-2): Cerofolini, Oyono, Marchizza (c), Brescianini, Szyminski, Ghedjemis, Cuni, Kvernadze, Cittadini, Cichella, Ambrosino

Frosinone st (4-3-1-2): Frattali, Oyono (26’st Bouabre), Zaknic, Garritano (C), Ghedjemis (18’st Canotto), Haoudi, Cuni (26’st Luciani), Kvernadze (26’st Selvini), Cittadini (26’st Cangianiello), Cichella (18’st Ferizaj), Bracaglia,

A disp.: Palmisani, Cichero

All. V. Vivarini

Bari pt (3-4-2-1): Pissardo, Pucino (c), Vicari (19’st Astrologo), Obaretin, Favasuli, Maiello (19’st Faggi), Lulic, Dorval, Sgarbi, Sibilli, Lasagna (36’pt Akpa-Chukwu)

Bari st (3-4-2-1): Pissardo, Zuzek, Vicari, Matino, Oliveri, Maita, Maiello (c), Ricci, Manzari, Bellomo, Akpa-Chukwu (19’st Morachioli)

A disp.: Pellegrini, De Giosa, Ahmetaj, Scafetta

All. M. Longo

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena (Torre del Greco); assistenti: Sig. Claudio Barone (Roma 1) e Sig. Matteo Pressato (Latina)

Angoli: 5-8

Rec.: 1’pt

Note: al 24’pt e al 24’st cooling break per le alte temperature

Centro sportivo ‘Capo I prati’, Fiuggi (FR); sereno, ventilato, 35°C, presenti circa 300 tifosi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author