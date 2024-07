Al Sabah e De Laurentiis, per il Bari incontro con ‘progressi tangibili’

L’incontro è avvenuto (dalla società biancorossa confermano) ed i riscontri parrebbero essere stati persino positivi. Adesso si vedranno gli sviluppi. Da un lato lo sceicco del Kuwait Al-Sabah, dall’altro Luigi de Laurentiis, attuale presidente del Bari. L’argomento la squadra di calcio, evidentemente oggetto di interesse. Dalle parole ai fatti? A quanto pare si. Ecco quanto si legge su Koura Break, portale sportivo arabo specializzato in materia calcistica: “Fonti di Koura Break hanno appreso che lo sceicco Malik Al-Hamoud Al-Sabah ha tenuto lunedì, a Milano un incontro a porte chiuse con il presidente del club italiano, Luigi De Laurentiis , per definire i termini del prossimo accordo. La sessione ha visto progressi tangibili nell’acquisizione del club italiano Al-Janoub da parte di Sheikh Malek Al-Sabah , durante la quale le due parti hanno concordato di firmare un contratto che prevedeva lo scambio di informazioni su “Bari” e la revisione di tutti i dettagli finanziari, budget e informazioni relative al club”

Non è passato inosservato anche l’incontro col sindaco Leccese, nel seguente passaggio: “Si è discusso del tema degli investimenti nella città del Sud Italia, durante il quale lo sceicco Malik Al-Hamoud Al-Sabah ha espresso grande interesse per l’acquisizione di quote dell’antico club, con grandi aspirazioni a riportare il Bari alla ribalta. protagonista della scena calcistica italiana. Lo sceicco Malik Al-Hamoud Al-Sabah desiderava visitare lo stadio “San Nicola”. La roccaforte del Bari Club Calcio , prima che la scena si trasformasse in comunicazioni ufficiali dirette con il presidente del Bari Club, Luigi (De Laurentiis, ndr)”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author