Virtus Francavilla, Ginestra: “Gli episodi ci vanno contro, non meritavamo di perdere”

La Virtus Francavilla si deve arrendere al gol di Zenelaj, segnato al minuto 82. Al termine del match, l’allenatore della squadra biancazzurra, Ciro Ginestra, ha rilasciato delle dichiarazioni ai nostri microfoni. Di seguito, le sue parole.

Sulla partita: “La partita l’abbiamo condotta. E’ normale che sia difficile spiegare una partita persa. Credo che non meritassimo di perdere, purtroppo gli episodi ci vanno contro. Durante l’undici contro undici credo che la squadra abbia condotto benissimo la partita. Siamo in un momento di difficoltà dove noi dobbiamo uscire con il lavoro e ritornare alla vittoria il prima possibile”.

Sul fattore mentale: “Ci sono troppi episodi che non siamo in grado di gestire. Abbiamo perso per una nostra distrazione, perché siamo rimasti in dieci. Potevamo fare gol, ma non l’abbiamo fatto. Dobbiamo essere bravi a lavorare, stare sereni perchè siamo una squadra forte. Dobbiamo essere bravi a capire i motivi di questi errori”.

Sulla Coppa Italia contro il Martina: “Dobbiamo cercare di fare una partita diversa e pensare a quella di domenica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author