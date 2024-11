Martina, Pizzulli: “Siamo felici di aver regalato emozioni alla gente”

La seconda vittoria consecutiva, la prima in casa, per il Martina arriva contro la Virtus Francavilla. La squadra di casa approfitta dei passi falsi di Ischia, Angri e Francavilla FC, e si posiziona momentaneamente al nono posto in classifica. Al termine del match, l’allenatore del Martina, Pizzulli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai nostri microfoni. Di seguito, le sue parole.

Sulla partita: “Venivamo da diverse partite in cui la squadra aveva dimostrato grande cresciuta. Siamo una squadra straordinaria, piena di giovanissimi che vogliono imparare tanto e crescere. Puoi vincere e perdere con chiunque, se non si ha concentrazione. Siamo felici di aver regalato emozioni a questa gente. C’era un po’ di nervosismo per le gare in casa. Pian piano è arrivata anche la vittoria in casa, che meritavamo anche con Brindisi e Casarano. Il calcio ci doveva qualcosa e come ne nella vita abbiamo avuto la pazienza di aspettare e continuare a lavorare. Merito dei ragazzi, della città e della società”.

Sul prossimo step: “Adesso pensiamo alla Coppa Italia, sicuramente faremo giocare chi ha giocato meno. Siamo contati. Sicuramente arriveranno un paio di giocatori che sistemeranno la rosa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author