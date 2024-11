Barletta-Polimnia 1-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Il Barletta vola a +12 sul secondo posto dopo l’1-0 nello scontro diretto contro il Polimnia. La magia di Strambelli decide il big match della 13^ giornata di Eccellenza, con la soddisfazione di mister Pasquale De Candia in conferenza stampa.

“Abbiamo dato una spallata importante al campionato – afferma il tecnico – ma non pensiamo assolutamente di aver chiuso i conti. La stagione è ancora lunga, ma intanto ci godiamo il carattere di questa squadra che non molla di un centimetro”. Sull’espulsione dalla panchina, De Candia non cerca scuse: “Ho sbagliato io perché non ho colto le difficoltà che stava attraversando l’arbitro nella gestione dell’incontro, ma non ho mancato di rispetto a nessuno”.

Tra i migliori in campo Giuseppe Pinto, che ha tenuto botta contro Falciano, Ramos e Lanzone: “Sono contento per la prova della difesa, ci siamo prefissati l’obiettivo di prendere il minor numero di gol. Sento la responsabilità da barlettano over, dobbiamo rimanere sul pezzo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author