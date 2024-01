Virtus Francavilla, ceduto Lo Duca alla Luparense

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lo Duca alla Luparense Football Club. La società ringrazia Lorenzo per l’impegno profuso in biancazzurro e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera.

