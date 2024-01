Serie C/C, gli arbitri designati per la 24a Giornata

Gli arbitri designati per la 24a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 2 e domenica 4 febbraio.

Venerdì 02/02/2024

FOGGIA-CATANIA (20.45): Abdoulaye Diop di Treviglio

Assistenti: Matteo Paggiola di Legnago e Marco Giudice di Frosinone

Quarto Ufficiale: Luca Cherchi di Carbonia

JUVE STABIA-CERIGNOLA (20.45): Emanuele Frascaro di Firenze

Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Francesco Romano di Isernia

Quarto Ufficiale: Niccolo’ Turrini di Firenze

LATINA-GIUGLIANO (20.45): Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Assistenti: Emanuele Bracaccini di Macerata e Vincenzo Andreano di Foggia

Quarto Ufficiale: Roberto Lovison di Padova

PICERNO-TURRIS (20.45): Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Assistenti: Federico Linari di Firenze e Giovanni Celestino di Reggio Calabria

Quarto Ufficiale: Alessandro Recchia di Brindisi

Sabato 03/02/2024

MESSINA-VIRTUS FRANCAVILLA (16.15): Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Giorgio Ravera di Lodi

Quarto Ufficiale: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

SORRENTO-CROTONE (16.15): Mario Perri di Roma 1

Assistenti: Simone Piazzini di Prato e Luca Landoni di Milano

Quarto Ufficiale: Carlo Palumbo di Bari

CASERTANA-POTENZA (20.45): Francesco D’Eusanio di Faenza

Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia

Quarto Ufficiale: Mario Leone di Avezzano

MONOPOLI-AVELLINO (20.45): Matteo Centi di Terni

Assistenti: Davide Merciari di Rimini e Simone Della Mea di Udine

Quarto Ufficiale: Erminio Cerbasi di Arezzo

TARANTO-MONTEROSI (20.45): Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo e Domenico Russo di Torre Annunziata

Quarto Ufficiale: Alessandro Gervasi di Cosenza

Domenica 04/02/2024

BENEVENTO-BRINDISI (14.00): Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Andrea Mastrosimone di Rimini

Quarto Ufficiale: Ciro Aldi di Lanciano

