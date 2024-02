Violento schianto tra due auto nel tarantino, perde la vita un uomo

Incidente stradale mortale sulle strade del tarantino. In seguito al violento impatto tra due auto ha perso la vita un uomo di 86 anni. La tragedia si è verificata sulla strada provinciale che collega Sava a Maruggio, sul versante orientale della provincia di Taranto. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 18.30 di sabato 17 febbraio, tra una Fiat Panda, sulla quale viaggiava la vittima, ed una Ford Mondeo condotta da un uomo rimasto illeso. I Vigili del fuoco hanno estratto le persone dalle lamiere contorte, purtroppo per l’ottantaseienne non c’era più nulla da fare. Spettera’ adesso ai Carabinieri stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

