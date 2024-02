Catturato in stazione a Barletta uno dei due evasi dal carcere di Trani: si tratta di Marwan Bassim. L’operazione è stata compiuta dai carabinieri di Barletta a seguito di un inseguimento durato circa sette ore. Adesso l’uomo si trova in caserma a Barletta. Le ricerche ora proseguono per trovare l’altro evaso, il 29enne Abdalake El Kadhir.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author