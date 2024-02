Salento, incidente frontale tra due auto sulla SP361: tre feriti

Un Incidente si è verificato sulla SP361, all’altezza della rotatoria dello svincolo per Parabita-Alezio-Collepasso.

Intorno alle ore 2:30 circa, due auto, entrambe Lancia Y, si sono scontrate frontalmente. Uno dei due mezzi proveniva da Parabita, mentre il secondo da Alezio.

Sul posto sono immediatamente giunte tre ambulanze dall’ospedale “F. Ferrari” di Casarano e dal “Sacro Cuore” di Gallipoli, che hanno provveduto a prestare il primo soccorso ai tre feriti. Una coppia di coniugi, entrambi di 65 anni, dopo i primi accertamenti sul luogo del sinistro, è stata trasferita in codice rosso e giallo presso il “V. Fazzi” di Lecce, a causa delle numerose fratture riportate.

La trentenne che viaggiava a brodo dell’altro veicolo, invece, è stata trasportata presso il nosocomio di Casarano, in codice giallo, per trauma cranico.

I rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri del comando stazione di Casarano e Parabita.

