Due arresti nel Salento per traffico di sostanze stupefacenti

Il costante impegno dei Carabinieri della Compagnia di Maglie nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti continua senza sosta, con intensificati controlli su tutto il territorio di competenza, anche con l’impiego di militari in abiti civili. Nelle ultime ore, sono stati effettuati due arresti che evidenziano il successo delle operazioni.

Il più recente arresto è avvenuto a Poggiardo, dove i militari hanno catturato un giovane salentino in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un controllo mirato a vigilare su individui soggetti a misure alternative alla detenzione, i Carabinieri hanno scoperto che un 27enne, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, deteneva circa 50 grammi di cocaina. La perquisizione ha portato anche al rinvenimento di bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di quasi 7.000 euro in contanti, presumibilmente collegata all’attività illecita del giovane.

Un’altra operazione è stata condotta dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie, durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati. Durante questo servizio, i Carabinieri hanno controllato un giovane del luogo che, a seguito del loro avvicinamento, ha manifestato un comportamento agitato.

L’approfondimento dei controlli ha portato a una perquisizione personale, durante la quale sono stati trovati oltre 50 grammi di cocaina e circa 200 euro in contanti. Le indagini si sono estese anche all’abitazione del giovane, dove sono stati scoperti materiali per il confezionamento e una somma di quasi 1.700 euro nascosta all’interno della camera da letto.

Entrambi i soggetti sono stati arrestati e, su disposizione dei P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce, sottoposti ai domiciliari.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author