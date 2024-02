Pignola, 73enne muore carbonizzato

PIGNOLA – I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 13:40 circa, sono intervenuti sulla strada comunale che collega Pignola alla località Pantano per un incendio di vegetazione. La richiesta di intervento è pervenuta alla Sala Operativa del 115 per un incendio di vegetazione, segnalando il coinvolgimento di una persona. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno domato le fiamme e trovato il corpo di un uomo senza vita coinvolto dall’incendio. Si suppone che il 73enne sia caduto rompendosi la caviglia e poi sia stato avvolto dalle fiamme della sterpaglia che lui stesso aveva acceso.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità. Sul posto erano presenti anche Carabinieri, Polizia Locale, Sindaco e 118.

