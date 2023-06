Vietri e Toscano (FdI): ‘Taranto mai stata così sporca’

“Sporcizia in ogni luogo, cassonetti rotti e svuotati in ritardo con cumuli di rifiuti che giacciono per terra, strade mai così sporche prima! Queste le segnalazioni che riceviamo ormai quotidianamente corredate di foto da parte di cittadini e commercianti esasperati che denunciano la precaria condizione igienica della città”. Lo scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

“Eppure era stato detto che la pulizia notturna veniva sospesa per implementare quella diurna – aggiungono -. Invece, la situazione è di un degrado tale che, nel borgo cittadino come in tutte le periferie, le strade e i marciapiedi sono maleodoranti ed è evidente un peggioramento complessivo dell’igiene pubblica ormai al limite della sopportazione. Non è questo il biglietto da visita da presentare ai turisti di cui si parla in questi giorni e non è in queste condizioni che possono vivere i tarantini”.

”Tarantini che in cambio dell’aumento della Tari, oltre a tanta inefficienza del servizio di raccolta rifiuti, ricevono le scorribande di topi e blatte come in tanti segnalano anche sui social – proseguono Vietri e Toscano -. Una situazione figlia dell’incompetenza dell’amministrazione Melucci che ha professato di alzare l’asticella approvando un piano della differenziata costato migliaia di euro che fa acqua da tutte le parti e ha prodotto un unico risultato: i rifiuti in abbandono fuori cassonetto”.

”Rivolgiamo pertanto un appello alla Asl e al Prefetto affinché possano vigilare e richiamare il sindaco di Taranto che è il responsabile della tutela della salute pubblica. La città non può vivere in questa condizione indecorosa. Il sindaco Melucci e i suoi invece di pensare a come ripartirsi le “poltrone” iniziassero, dopo un anno di governo, ad occuparsi dei problemi dei tarantini se ne sono realmente capaci, altrimenti farebbe meglio a togliere immediatamente il disturbo. Taranto non è mai stata così sporca”, concludono Vietri e Toscano del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

