Manduria, un evento di beneficenza con gli scritti di Nadia Toffa

Lunedì 12 giugno con la presenza della mamma di Nadia Toffa, Margherita, e il giornalista Massimiliano Andreetta – allievo e poi autore di Nadia a Le Iene – si terrà un evento di beneficenza per sostenere la cura e la ricerca contro il cancro. Nella cornice della Masseria del Sale di Manduria, a partire dalle ore 17.30, verrà presentato per la prima volta il libro editato con gli scritti di Nadia Toffa “Ti aspetterò per tutta la vita” assieme a “Diete e bugie”, opera di Massimiliano Andreetta nata proprio dai servizi con Nadia ed a lei dedicata. Seguirà la cena di beneficenza, esclusivamente previa prenotazione, con menù a base di prodotti tipici locali d’eccellenza e sarà possibile acquistare le magliette “Ie jesche pacce pe te!!”.

Nella mattinata di lunedì 12 giugno, alle 11.30, i genitori di Nadia ed il giornalista Massimiliano Andreetta faranno visita al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dedicato a Nadia Toffa presso l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove incontreranno il Direttore Generale dell’ASL di Taranto Gregorio Colacicco ed Direttore del reparto Valerio Cecinati assieme ai quali valuteranno le esigenze di cura da sostenere. Prima di raggiungere l’ospedale, alle 10.30, verrà omaggiata la cittadinanza di Taranto con una visita al Murales in via Lago di Monticchio nel quartiere Salinella dove sarà possibile incontrare mamma Margherita.

Il giorno successivo, martedì 13 giugno, alle ore 19.30, mamma Margherita assieme al giornalista Massimiliano Andreetta presenteranno i due libri in memoria di Nadia Toffa presso la libreria Mondadori Bookstore di Comincia e Katia a Francavilla Fontana in viale Lilla Vincenzo 10. L’evento è sponsorizzato dalla Edo’s Company S.R.L. di Locorotondo, in collaborazione con la Masseria del Sale di Manduria, la libreria “Mondadori Bookstore” di Francavilla Fontana, la Dolce Vita noleggio auto e col patrocinio di Inner Wheel.

