Vaccini per bronchioliti, Emiliano: ‘Ci siamo battuti per bambini pugliesi’

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha annunciato la disponibilità di 13.260 dosi di vaccino per neonati e bambini pugliesi, segnando l’avvio della campagna vaccinale contro il virus respiratorio sinciziale. “Abbiamo combattuto affinché tutti i bambini italiani avessero la stessa possibilità di protezione dal virus”, ha dichiarato Emiliano, sottolineando che inizialmente il ministero aveva escluso la Puglia e altre regioni in piano di rientro dall’acquisto del farmaco. “Non era accettabile che i bambini nati in Puglia fossero svantaggiati rispetto a quelli di Lombardia e altre regioni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author