De Santis (Pd): “A Taranto pagina politica buia e avvilente’

TARANTO – Si allarga il dibattito sulle vicende che interessano in questi giorni il Consiglio Comunale di Taranto agitano le acque della politica regionale. A tal proposito sulla questione legata all’ avvicendamento del presidente della massima assise cittadina ionica, interviene il segretario regionale del Pd Domenico De Dantis: “Il partito democratico – afferma De Santis – per igiene politica ribadisce che non farà alcuna alleanze politica con chi si è macchiato di questo vilipendio delle istituzioni che i consiglieri comunali invece dovrebbero onorare.

“Invece di pensare ai tarantini – prosegue il segretario PD – che sono in cassa integrazione, che rischiano il posto di lavoro, ai commercianti che chiudono le proprie attività il consiglio comunale gioca con le istituzioni e le piega alle esigenze di parte pur di potere di rimanere a galla per qualche mese in più.

“Per ulteriore chiarezza – aggiunge De Santis – mi riferisco a tutte le prossime elezioni visto che molti consiglieri comunali tarantini si affollano dietro la porta del Pd e dei prossimi candidati sindaci del centrosinistra per elemosinare posti in lista.

“A Piero Bitetti – conclude Domenico De Santis – torniamo a esprimere la nostra a più sentita solidarietà”

