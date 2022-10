“La Morselli ha ragione: nonostante l’emergenza gas ArcelorMittal ne uscirà più forte. A farne le spese saranno tutti i lavoratori e le imprese locali”. Lo sottolinea Francesco Rizzo. coordinatore provinciale Usb di Taranto, commentando le dichiarazioni rilasciate da Lucia Morselli, ad Acciaierie d’Italia, in occasione della presentazione di un accordo di partnership con il Politecnico di Bari.

La manager ha osservato che “l’aumento del prezzo e la penuria di gas incidono sulla capacità produttiva e che i prossimi due anni saranno complicati, ma la società possiede gli strumenti per uscire da questa situazione ancora più forte”.

”ArcelorMittal uscirà certamente molto più forte economicamente da questo momento – attacca Rizzo -, poiché si sta fortificando sul mercato dell’acciaio mettendo in ginocchio l’acciaieria jonica, tutto il tessuto imprenditoriale locale e, di conseguenza, i lavoratori, tra cui coloro in cassa integrazione, gli ex Ilva in As in eterna attesa e quelli dell’appalto”.

”Lucia Morselli – conclude il sindacalista – non è nuova a questo tipo di dichiarazioni certamente inquinate e fuorvianti per chi non è un addetto ai lavori”.