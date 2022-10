Il Comune di Taranto “ha affinato l’organizzazione delle luminarie d’autore nei quartieri, stabilendo orari di consumo ridotti e rafforzando le altre iniziative già collegate al risparmio energetico dei nostri edifici pubblici per il periodo natalizio”. Lo ha annunciato Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, parlando del caro energia. “Tutti i territori fanno i conti col caro energia e non possiamo non mettere al primo posto le difficoltà delle famiglie e delle imprese, anche in quella che sarà la programmazione pubblica relativa al Natale 2022. Sono certo che i cittadini di Taranto approveranno gli orari di consumo ridotti per le luminarie con il conseguente rafforzamento delle altre iniziative già collegate al risparmio energetico dei nostri edifici pubblici per il periodo natalizio”.

“Verrà moderato il palinsesto degli spettacoli originariamente previsti, per preservare la magia a favore dei nostri bimbi e sostenere le attività dei nostri esercizi commerciali. Inoltre, la giunta sta realizzando significativi progetti che interverranno a sostegno di giovani e famiglie circa le spese universitarie, sociosanitarie o legate alle tasse locali”.