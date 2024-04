USA: è morto O.J. Simpson

È morto O.J. Simpson. L’ex giocatore di football americano, 76 anni, da tempo era malato di cancro. Lo riporta Tmz citando la famiglia. Simpson è ricordato soprattuto per il processo riguardo al duplice omicidio della sua ex moglie, Nicole Brown Simpson, e del suo amico, Ron Goldman. Il caso giudiziario è noto perché fu preceduto da un rocambolesco inseguimento a Los Angeles: trasmesso in diretta tv, culminò con il suo arresto. Nel 2008 è stato condannato a 33 anni di carcere per rapina a mano armata e sequestro di persona. Fu liberato nell’ottobre 2017 anche se in regime di libertà vigilata. Da attore, recitò in una decina di film, tra cui “Una pallottola spuntata” e “Capricorn One”.

