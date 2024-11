US Lecce, nuovo ingresso nello staff medico: arriva Antonio Orgiani

L’US Lecce annuncia un importante ampliamento dello staff medico-sanitario con l’ingresso del dottor Antonio Orgiani, specialista in Ortopedia e Traumatologia all’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Orgiani, salentino di 45 anni, ricoprirà il ruolo di co-responsabile dell’area medica insieme al dottor Giuseppe Congedo. Un passo significativo per il club giallorosso, che punta a rafforzare il supporto sanitario per i propri atleti.

