Basket B2/M, Dinamo Brindisi vola: ottava vittoria, primato confermato

La Dinamo Basket Brindisi consolida il suo primato in classifica con l’ottava vittoria su nove gare disputate, superando la Tecnoeleva Adria Bari per 77-70 in un Palazumbo gremito e caloroso. Una partita combattuta ed emozionante, che ha visto i biancoazzurri di coach Cristofaro confermare qualità e determinazione, trascinati da un pubblico straordinario.

Il match si apre con il quintetto abituale e un avvio brillante di Calò, che porta i padroni di casa avanti 10-5. L’Adria Bari risponde con le triple di Lupo e Pelucchini, chiudendo il primo strappo sul 15-21. La Dinamo reagisce subito: Beltadze e Jovanovic riportano il punteggio sul 24-21 a fine primo quarto.

Nel secondo periodo il match resta in equilibrio, con le triple di Di Ianni e Greco decisive per chiudere il primo tempo sul 44-41. È però nel terzo quarto che arriva lo strappo decisivo: quattro triple consecutive di Calò, Di Ianni e Jovanovic spingono la Dinamo sul 60-48 al 26’, chiudendo il periodo sul 65-52.

L’ultimo quarto vede il tentativo di rimonta dell’Adria Bari, che si avvicina fino al -5 grazie a Rodriguez e Pelucchini, ma il sottomano di Jovanovic (top scorer con 17 punti) e la stoppata di Datuowei mettono in cassaforte la vittoria.

La Dinamo ora guarda a una settimana cruciale: giovedì 21 novembre sfiderà in trasferta la Virtus Molfetta, mentre domenica 24 tornerà al Palazumbo contro il Basket Corato per chiudere il girone d’andata.

Dinamo Brindisi-Tecnoeleva Adria Bari 77-70 (24-21, 44-41, 65-52, 77-70)

Dinamo Brindisi: Greco 3, De Luca, Jovanovic 17, Urbonas, Datuowei 7, Pulli 9, Stonkus 6, Calò 13, Di Ianni 15, Delvecchio, Beltadze 7 – All. Cristofaro.

Adria Bari: Pelucchini 10, Traore 11, Rodriguez 18, Diomede, Rubino, Granieri, Lupo 6, Callara 10, Preite 3, Zacchigna 5, Anibaldi 6, Schifeo 1 – All. Console.

Arbitri: Anselmi (Ruvo di Puglia), Stanzione (Molfetta).

