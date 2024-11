Serie D, Brindisi-Matera 1-1

Termina in partirà la sfida tra Brindisi e Matera con un buon approccio da parte della squadra lucana con Tomaselli che sblocca il risultato dopo tredici minuti. Il Brindisi nella seconda parte di tempo alza il baricentro e trova il pari con Marcheggiani al 37′, risultato con le quali vanno al riposo le due formazioni. Poche occasioni nella ripresa con il Matera che recrimina per una traversa colpita da Di Piazza e la sferza tornata in campo sulla linea di porta, per i brindisini solo un tentativo di Vasquez. La gara finisce senza grandi emozioni con le squadra che si dividono la posta in palio che serve poco ai rispettivi obiettivi.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts