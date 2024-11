Team Altamura, prosegue il periodo d’oro: 2-1 al Messina e sesto risultato utile consecutivo

Prosegue il periodo d’oro del Team Altamura che fa suo lo scontro salvezza contro il Messina e torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi: al San Nicola finisce 2-1 a favore dei murgiani che conquistano il sesto risultato utile consecutivo e si allontanano ulteriormente dalla zona calda della graduatoria salendo fino a quota 19 punti.

Di Donato opta per il consueto 4-4-2 con la novità Andreoli al centro del campo e con Simone in avanti al fianco di Leonetti, Modica replica con un 4-3-3 nel quale Petrungaro, Luciani e Re sono i tre riferimenti offensivi. In cronaca. Partenza lenta ed equilibrata, ma al primo squillo al minuto 16 passano i padroni di casa: calcio d’angolo battuto da destra, il pallone, allontanato dalla difesa siciliana, finisce sulla testa di Grande che serve un compagno di squadra in posizione regolare; primo tentativo ravvicinato respinto prodigiosamente da Krapikas che però non può nulla successivamente sul tap in facile facile di De Santis. 1-0 Team al San Nicola. Gli ospiti subiscono il colpo e al minuto 17 rischiano di capitolare nuovamente su una discesa in solitaria di Grande, il cui tentativo con il mancino viene stoppato in due tempi da Krapikas. Il raddoppio, però, resta nell’aria e alla fine arriva al minuto 24 su un calcio di rigore concesso per un evidente tocco con il braccio di Manetta: dal dischetto va Leonetti che spiazza Krapikas e fa 2-0. I murgiani non si fermano e al minuto 29 per poco non pervengono al tris con Simone che, ben servito in ripartenza dalla sinistra, allarga troppo il mirino da ottima posizione. Una sola squadra in campo, quella di Di Donato, che al minuto 43 getta alle ortiche una clamorosa chance per il 3-0: ripartenza orchestrata da Grande che serve Leonetti che a tu per tu con il portiere sfiora il palo esterno e spedisce a lato.

Nella ripresa i giallorossi tornano in campo con un altro spirito e con tre volti nuovi. Tra questi anche Anatriello che praticamente al primo pallone toccato accorcia le distanze: il numero 9 calcia da posizione defilata ma ravvicinata e Pane si lascia superare sul suo palo. Sfera in fondo al sacco, è 2-1. I pugliesi non reagiscono e al minuto 54 per poco non subiscono la rete del pareggio, nuovamente con Anatriello che a tu per tu con Pane prova un tocco sotto che sfila di poco a lato rispetto alla porta. I ragazzi di Di Donato badano solo a difendere il risultato, gli ospiti provano ad approfittarne e si rendono pericolosi al minuto 66 con una girata volante del solito Anatriello, bloccata da Pane. Trascorrono dieci minuti e gli uomini di Modica restano in dieci uomini: Lia, già ammonito, interviene in ritardo su un avversario a centrocampo e rimedia il secondo giallo. La pressione del Messina cala, il Team tiene e non rischia praticamente più nulla. Al triplice fischio, dopo 4 minuti di recupero, la festa è tutta biancorossa.

