La Virtus Francavilla passa a Fasano 0-1: decide l’ex Sosa

Alla Virtus Francavilla basta un lampo di Sosa, alla metà della seconda frazione di gioco, per aggiudicarsi l’intera posta in palio nella trasferta di Fasano. Zero ad uno al “Curlo” e seconda vittoria consecutiva per gli imperiali che riescono a dar seguito alla vittoria di domenica scorsa con la Costa d’Amalfi, portandosi a quota 25, ad un solo punto dalla capolista Nocerina. Ciro Ginestra lancia la Virtus con il 4-3-3: novità Thiam sulla corsia destra di difesa che completa la retroguardia con Sirri e Lanzolla al centro, confermato Costantino a sinistra. Nel mezzo il nuovo arrivato Bolognese strappa subito una maglia dal 1’ con Mbaye e Marconato. Davanti rientra Sosa, ex della gara, supportato da Gjonaj e Pinto sulle ali. Il Fasano del vice Gonnella conferma il 4-3-3, in cui l’unica novità rispetto a domenica scorsa è rappresentata dall’impiego dal 1’ di Battista (ritornato a Fasano giovedì, dopo la rescissione con l’Ischia) sulla fascia destra d’attacco. Con il trequartista tarantino agiscono nel tridente offensivo Corvino e Cortes. In un primo tempo poco vivace non mancano le azioni degne di nota da entrambe le parti, con il Fasano un pizzico più propositivo rispetto agli ospiti.

Al 2’ primo tentativo per la Virtus con la discesa sulla destra di Pinto che conclude da posizione defilata, ma il suo tentativo viene sporcato e diventa preda di Iurino. La risposta del Fasano al 13’ passa dai piedi di Battista che si accentra dalla destra, impegnando Bertini in due tempi. Ancora i padroni di casa con Cortes che con un’iniziativa personale penetra in area al 27’ e calcia sul primo palo, palla di poco fuori. Al 45’ cambio forzato tra le fila del Fasano con Cortes che lascia il posto a Losavio.

Doppia sostituzione per la formazione di Ginestra all’intervallo con gli imperiali che passano al 3-5-2: dentro Cipolletta e Spavone al posto di Thiam e Mbaye. La prima grande occasione della ripresa è proprio per la Virtus al 6’ con Spavone che serve l’accorrente Gjonaj, ma in area apre troppo la mira spedendo la sfera alla sinistra di Iurino. Al 22’ arriva il vantaggio della Virtus Francavilla, a firma dell’ex della gara Franco Sosa: errore in uscita di Iurino, ne approfitta l’attaccante della Virtus che si aggiusta la sfera sul piede forte e da posizione defilata insacca con un diagonale. Prova a modificare qualcosa Gonnella con gli ingressi di Signorile e Bolzicco, al posto di Battista e Clemente. Al 30’ cerca la reazione il Fasano con la deviazione di Onraita sul primo palo sugli sviluppi di un corner, la difesa ospite sventa la minaccia allontanando la sfera. Ancora i padroni di casa a caccia del pari al 42′, quando Murgia da corner pesca Signorile nell’area piccola, la cui conclusione risulta imprecisa sopra lo specchio della porta. L’occasione più ghiotta in casa Fasano perviene al 49 con Penza che calcia a botta sicura nell’area piccola, ma un difensore ospite s’immola e devia in angolo. Al termine dei 6’di recupero, la Virtus Francavilla festeggia un successo dal peso specifico non indifferente, in virtù dei risultati ai piani alti della classifica. Il Fasano resta impelagato in zona playout con 9 punti, incassando la quinta sconfitta stagionale dopo 12 uscite.



