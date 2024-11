Serie C/C, rissa durante Catania-Trapani: tre tifosi denunciati

Tre tifosi del Catania sono stati denunciati dalla Polizia per il reato di rissa commesso durante la partita Catania-Trapani, disputata venerdì 15 novembre allo stadio “Massimino”. A ciascuno è stato notificato un Daspo della durata di due anni.

La rissa, scoppiata in Curva Sud negli ultimi minuti della partita, ha coinvolto decine di tifosi che si sono riversati nel parterre del settore. Secondo gli investigatori, il violento scontro sarebbe nato per futili motivi, generando però un grave rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. La Curva Sud, infatti, era al completo, con circa 5.000 spettatori, tra cui famiglie e bambini.

Le immagini della rissa, riprese dalla polizia scientifica, sono ora al vaglio della Digos, che sta lavorando per identificare ulteriori responsabili.

