US Lecce, Gotti: “Retegui non può saltare da solo in area piccola”

Lecce – Luca Gotti al termine del poker subito in casa contro l’Atalanta analizza la pesante sconfitta: “Prendi gol 3 secondi prima della fine del prim otempo ti abbatte tantissimo. Poi abbiamo fatto tantissimi errori.”. “Può darsi che la squadra si sia un po’ sfilacciata. I primi 10 minuti del secondo tempo il Lecce non fa male. Abbiamo palelggiato con maggiore lucidità, con Gendrey siamo andati vicini al gol. Poi l’Atalanta entra una volta in area e ti punisce.”. “Krstovic è forte, giocare contro l’Atalanta non è facile per nessuno. Ovviamente il risultato così pesante e i palloni persi sono molto evidenti ma lui in realtà ha lavorato bene legando bene il gioco. Quello che non ci sta è far saltare Retegui da solo in area.”. “Sui nuovi dobbiamo aspettare che entrino in forma perchè non possiamo permetterci di inserire i nuovi tutti insieme contemporaneamente”. “Non penso tanto al mercato quanto a concentrarmi su quello che c’è da fare adesso con i ragazzi che ho a disposizione.”. “Bisogna lavorare tanto perchè abbiamo fatto tanti errori, spesso senza nemmeno che questi fossero causati dall’Atalanta. Però biosgna lavorare per capire che ci sono errori contestuali alla gara e alcuni errori che magari qualche giocatore ha nel suo storico; su tutti bisogna lavorarci tanto”.

