Fc Matera, Ferroni: “A lavoro per profili over e under. Obiettivi? Piedi per terra ora”

(di Roberto Chito) “Andiamo avanti passo dopo passo. Ora pensiamo alla Coppa Italia, cercando di far bene e di tornare da Fasano con la qualificazione. Dopodichè penseremo anche alla prima di campionato che sarà molto importante”. A parlare è il ds Alessio Ferroni che intervistato da Antenna Sud durante la trasmissione Speciale Calcio Mercato ha fatto il punto della situazione in casa biancoazzurra.

“Abbiamo deciso di non tenere qualche under che non rientrava più nei nostri piani. Per questo abbiamo un po’ alleggerito la mole della rosa. Faremo, però, ancora qualche altra modifica per quanto riguarda il pacchetto under sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda gli over, invece, stiamo cercando due profili di spessore che possano completare la squadra. Portiere e attaccante? Per il primo, stiamo cercando un profilo under che possa permetterci di farci aprire degli scenari diversi in mezzo al campo. Anche l’attaccante rappresenta una priorità perché dobbiamo completare il reparto con un profilo importante”, continua il ds dei biancoazzurri facendo il punto sul mercato.

Stagione che si appresta a cominciare anche per il Matera. Qual è l’obiettivo della squadra della Città dei Sassi? Ferroni è chiaro: “Noi addetti ai lavori dobbiamo essere un po’ più equilibrati e tenere i piedi per terra. Oggi il Matera si sta costruendo. Sono molto contento perché insieme al mister stiamo facendo un ottimo lavoro. Poi, solamente il campo ci dirà la posizione alla quale possiamo ambire. Però, mi auguro possa essere un obiettivo positivo”.

