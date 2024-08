Atalanta, Gasperini: “Non mi aspettavo di vincere così facilmente”

Lecce – Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato della vittoria rotonda dei suoi al via del mare: “Non mi aspettavo una vittoria così semplice, mi aspettavo di soffrire qui a Lecce. Devo riconoscere i lgrande merito dei miei ragazzi che ormai lavorano da anni in un meccanismo già collaudato.”. “Questa sera abbiamo tirato fuori una prestazione molto bella sotto tutti gli aspetti, anche sul piano tecnico stavamo indubbiamente bene. Questa squadra in una situazione di apparente difficoltà ci sono dei ragazzi che passano su tutto, vanno in campo e giocano molto bene. Avevano voglia di giocare la prima di campionato e l’hanno fatto molto bene”. “Complimenti davvero a loro. Retegui da un po’ di più, Brescianini è appena arrivato, da qualche giorno. Sono due giocatori di Serie A che conosco molto bene per averli incontrati da avversari e l’inserimento è stato facile sotto tutti gli aspetti per merito loro. Chiaramente c’è una squadra che li aiuta e li mette in condizione, come è successo questa sera, di esaltare le loro caratteristiche, ma sono stati bravissimi”.

