BARLETTA – Nuovo incontro in Prefettura per discutere dell’ufficio scolastico provinciale della BAT, che avrà sede negli uffici di palazzo San Domenico a Barletta. Il confronto tra il Prefetto della sesta provincia pugliese Rossana Riflesso, il presidente della BAT Bernardo Lodispoto e il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha permesso di compiere ulteriori passi in avanti circa l’agibilità dell’edificio e i costi delle utenze al suo interno.

Gli arredi, infatti, sono stati completati dagli uffici provinciali per una spesa complessiva di circa 100mila euro. Per l’agibilità della struttura manca l’installazione della centrale termica, del cui onere si discute ormai da mesi. Dall’ultimo incontro che si è svolto mercoledì, l’intesa tra le parti sarebbe stata finalmente raggiunta e si procederà con un sopralluogo tecnico presso palazzo San Domenico.M

artedì 17 gennaio, i tecnici incaricati effettueranno i controlli necessari all’interno della struttura, in modo da quantificare i tempi e i costi degli interventi per l’ottenimento dell’agibilità. Successivamente, sarà il momento di accordarsi tra provincia e Comune di Barletta per suddividere le spese da sostenere e per redigere il bando di gara, ma i termini positivi dell’ultimo tavolo tecnico farebbero ben sperare. Il 31 gennaio nuovo confronto in Prefettura.

