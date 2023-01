ANDRIA – Anche i pazienti portatori di pacemaker ora potranno sottoporsi a risonanza magnetica. È il nuovo servizio che mette a disposizione degli utenti, l’ospedale Bonomo di Andria. Da questo mese di gennaio, infatti – dopo una iniziale fase di sperimentazione che ha coinvolto 40 utenti – l’Unità Operativa Complessa di Radiologia ha attivato il servizio su qualunque distretto corporeo, anche ai pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili attivi come pacemaker, defibrillatori e loop recorder, purché RM compatibili, in piena sicurezza e tranquillità. Per avviare tale attività è stata essenziale la stretta collaborazione multispecialistica tra la Radiologia e l’Elettrofisiologia, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza nell’esecuzione dell’esame.

Condividi su...

Linkedin email