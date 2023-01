CANOSA – Mercoledì di paura a Canosa, con il crollo del solaio in una palazzina di via Milano che ha tenuto in apprensione la cittadinanza e l’intero territorio della BAT. Estratte vive due persone, un uomo di 80 anni e una donna di 58 che lo accudiva, più il loro cane. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che nei minuti successivi al crollo hanno tratto in salvo i due occupanti nonostante le condizioni critiche dell’intero stabile.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere i residenti, bloccati in una zona della palazzina adiacente alle macerie. Il taglio di una grata ha permesso di creare una via di fuga d’emergenza, attraverso la quale l’uomo, la donna e il cane sono riusciti ad uscire dalla struttura pericolante. Trasportati in ospedale, nessuno ha riportato danni: soltanto un grande spavento per l’accaduto.

Tra le possibili cause del crollo, ci sarebbero dei lavori in corso all’interno della palazzina, che avrebbero inciso sulla stabilità del solaio. Dinamiche ancora da accertare.

