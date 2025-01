Ufficiale: Potenza, siglati tre importanti rinnovi

“Potenza Calcio rende noto di aver definito i rinnovi contrattuali del portiere Tommaso Cucchietti, del difensore Riccardo Burgio e del centrocampista Lorenzo Ferro”, è comunicato dalla società rossoblu attraverso una nota nelle ultime ore.

Tre importanti rinnovi

Cucchietti e Burgio, si legano al club lucano fino al 30 giugno 2026. Il primo, arrivato in rossoblu a gennaio 2024, ha raccolto 9 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il difensore Burgio, invece, ha collezionato 33 presenze dopo essere arrivato in Basilicata nella scorsa finestra invernale di mercato. Infine, per Lorenzo Ferro il rinnovo è fino al 30 giugno 2027. Tra i primi arrivi della stagione in corso, il centrocampista ha messo insieme 15 presenze, siglando anche una rete.

