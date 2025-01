La Valtur Brindisi alza le ambizioni: arriva l’americano Isiah Brown

Si alza il livello della Valtur Brindisi, in cerca di una seconda parte di stagione da protagonista nel campionato di serie A/2 di pallacanestro. L’obiettivo play off è il minimo per i biancazzurri e per raggiungere quel traguardo tornerà utile anche l’esperienza di Isiah Brown, americano di Seattle, classe 1997, guardia di ruolo proveniente dalla Juvi Cremona.

Una scelta ben precisa per alzare ulteriormente il valore del gruppo a disposizione di Piero Bucchi, visto anche il biglietto da visita con il quale si presenta Brown: 15 punti di media nella prima parte di stagione con la formazione lombarda, uno score personale di 22 punti a partita nell’esperienza della passata stagione con la Budapesti Honved nel campionato ungherese.

In Europa, Brown ha collezionato esperienze anche nei campionati cipriota e polacca, mentre a Cremona è approdato all’inizio di questa stagione. Brown potrebbe occupare anche il ruolo di play nel quintetto di Piero Bucchi e serviranno le sue giocate per trovare quella continuità di risultati che, al momento, è mancata alla Valtur Brindisi.

