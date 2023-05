Ucciso in Germania 25enne di San Vito dei Normanni

Vito Barnaba, 25 annu, è stato ucciso a coltellate domenica scorsa a Stoccarda, in Germania, durante una lite con un uomo di 51 anni, che è stato arrestato. Lo si apprende dalla famiglia. Vito, originario di San Vito dei Normanni (Brindisi), si era trasferito in Germania da circa tre anni e lavorava in uno stabilimento automobilistico.

Sempre secondo quanto riferisce la famiglia, la polizia tedesca avrebbe accertato che il 25enne sarebbe stato accoltellato al termine di una lite con un 51enne di origine siriana all’interno dell’appartamento in cui viveva quest’ultimo.

Barnaba sarebbe intervenuto per difendere un’amica, poi la lite e le ferite mortali, come è stato confermato anche dall’autopsia. I genitori di Vito Barnaba hanno raggiunto la Germania per organizzare il rimpatrio della salma.

