Avrebbe compiutto atti persecutori, con molestie e minacce, nei confronti di una donna, dopo la fine della relazione sentimentale. Indagato il sindaco di Sternatia e presidente della fondazione “La Notte della Taranta”, Massimo Manera, di 59 anni, avvocato di professione. Manera è un uomo di centrosinistra, sindaco dal 1995, con una parentesi da vicesindaco dal 2004 al 2009.

La presunta vittima sarebbe stata tormentata con continui messaggi dal 2021. La fine della loro storia d’amore fu oggetto di un post Facebook scritto dallo stesso Manera nel febbraio del 2022 fatto “per evitare i paesani ed immancabili pettegolezzi”. La donna nell’ottobre del 2022 si recò in questura per richiedere l’ammonimento del questore che sarebbe stato trasgredito a metà di dicembre quando i due si incontrano per casualità tornando a tallonarla e a mandare messaggi. Il sindaco avrebbe avrebbe anche tentato il suicidio con un mix di farmaci, tanto da essere stato rintracciato in campagna dai carabinieri in stato confusionale.

Nota dell’avvocato Stefano De Francesco, legale difensore di Manera

“Per rispetto al lavoro della Magistratura, ci asteniamo, doverosamente, da qualunque commento sul merito alla vicenda. Il clamore mediatico (che speravamo non giungesse in una fase così prematura del procedimento) e il ruolo pubblico del Manera (rimarcato dai titoli della notizia già apparsi) impongono solo di precisare che abbiamo provveduto a rappresentare le nostre ragioni al Pubblico Ministero, anche attraverso una articolata memoria difensiva, supportata da ampia documentazione. Attendiamo pertanto serenamente il lavoro e le decisioni dei Giudici, confidando che venga al più presto dichiarata la assoluta infondatezza della ipotesi di reato”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp