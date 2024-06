‘Tutti al mare’: assistenza ai bagnanti con disabilità a San Foca

Dal 1 luglio al 1 settembre, il personale dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro e della Questura di Lecce, muniti di brevetto di salvamento, offriranno servizio di assistenza bagnanti alle persone con disabilità presso la spiaggia di San Foca, al lido La Terrazza “Tutti al mare”.

Domani, domenica 30 giugno, si terrà l’inaugurazione ufficiale della stagione balneare con la cerimonia dell’alzabandiera e l’avvio delle attività. Parteciperanno ospiti, rappresentanti istituzionali, volontari, personale e amici dell’Associazione “Io posso”.

Anche quest’anno è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Associazione 2HE-Center For Human Health and Environment. Il progetto, nato nel 2017 da un’idea di Gaetano Fuso, assistente capo della Polizia di Stato affetto da una grave patologia invalidante, ha reso possibile la realizzazione di una struttura balneare accessibile e gratuita per bagnanti con disabilità anche gravi.

La spiaggia offre postazioni ombreggiate con personale sociosanitario, bagnini formati, ausili per la balneazione, sollevatori, apparecchi elettromedicali di back-up, toilette con docce e acqua calda, e varie tipologie di sedie per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

